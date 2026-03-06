Erden Timur'un Şirketlerine TMSF Kayyum Atandı

(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis ve şike iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan alınan iş insanı Erden Timur'un şirketlerine, TMSF'nin kayyım olarak atandığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Erden Timur hakkında "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında, şirketlerine TMSF kayyum atandığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Erden Timur hakkında yürütülen 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçuna yönelik soruşturma kapsamında; Şüphelinin ortağı ve sahibi olduğu ve öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şirketlere ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir."