Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güven Mektubu Takdim Törenleri programına katılacak, AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo, Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren, Kuveyt Büyükelçisi Mohammad Marzouq Salman Al-Shabo ve Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq'i kabul edecek.
(Ankara/14.00/14.15/14.45/15.15/15.45/16.15)
Son Dakika › Güncel › Erdoğan beş büyükelçinin güven mektubunu kabul edecek - Son Dakika
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