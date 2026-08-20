Erdoğan: 550 doktora öğrencisi yapay zeka ve siber güvenlikte yetişecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi alanlarda 550 doktora öğrencimizi, 20 üniversitemize yetiştireceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi alanlarda 550 doktora öğrencimizi, 20 üniversitemize yetiştireceğiz"
Kaynak: AA
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