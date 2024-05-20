Erdoğan: 6-8 Ekim hadisesi terör kalkışmasıdır, karar yüreklere su serpmiştir - Son Dakika
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Erdoğan: 6-8 Ekim hadisesi terör kalkışmasıdır, karar yüreklere su serpmiştir

Erdoğan: 6-8 Ekim hadisesi terör kalkışmasıdır, karar yüreklere su serpmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobani Davası kararına ilişkin yaptığı açıklamada, 6-8 Ekim hadisesinin bir terör kalkışması olduğunu belirtti. Mahkeme kararlarının adaletin tecellisine olan inancı güçlendirdiğini ifade etti.

20.05.2024 16:28
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, '26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni'nde; Kobani Davası kararına ilişkin "6-8 Ekim hadisesi asla bir protesto gösterisi değil 37 insanımızın vahşice öldürüldüğü bir terör kalkışmasıdır. Doğrudan devleti hedef alan isyan girişimiydi. 6-8 Ekim olaylarını kimse mazur ve meşru gösteremez. Hukuk bunlardan hesap sormak zorundadır. Mahkeme kararlarıyla ilgili haddi aşan yorumları kabul etmiyoruz. Karar yüreklere su serpmiş, adaletin tecellisine olan inancı güçlendirmiştir. İsyan girişiminden 10 yıl sonra geç de olsa hakkın yerini bulduğunu görüyor, bundan da mağdurlar ve demokrasimiz adına memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Bugün farklı dönem adli ve idari yargı adaylarımızın bir kısmının kurasını çekeceğiz. Böylece bugünkü kura törenimizle 1044 hakim ve Cumhuriyet savcımızı ülkemizin dört bir yanındaki görev yerlerine yolcu edeceğiz. Hakim ve savcılarımızdan 81 vilayetiyle 85 milyon vatandaşıyla bu ülkeyi çok sevmelerini, bu devlete en güzel şekilde hizmet etmelerini istiyorum. Hepsi birbirinden başarılı, gayretli ve donanımlı bu genç kardeşlerimizin inşallah gittikleri yerlerde adalet sancağını yücelteceklerine inanıyorum. İnşallah biz de 21 yıldır olduğu gibi ülkeye ve millete karşı mesuliyetlerini hakkıyla ifa etmeye çalışan herkese destek vereceğiz. Bugünkü kura töreniyle birlikte hakim savcı sayımızı 25 bine yaklaştırmış oluyoruz. İktidara geldiğimizde 9 bin 349 olan hakim savcı sayısını 2,5 kattan fazla artırmak suretiyle mahkemelerimizin yükünü hafiflettik.

"Anayasayı değiştirerek darbecilerin yargılanmasını sağladık"

Yargıda çift başlılığa son verilmesinden bireysel başvuru hakkına arabuluculuk müessesesine hasılı çok geniş bir yelpazede adalete erişimi kolaylaştıran tarihi reformlara imza attık. Güven veren adalet hedefiyle bu alandaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Anayasa'yı değiştirerek darbecilerin yargılanmasını sağladık. İktidarlarımız döneminde milli iradeye kasteden darbeciler yargılandı geç de olsa hak ettikleri cezaları aldılar. 12 Eylül ve 28 Şubat'ta demokrasiye darbe yapanlar bağımsız Türk mahkemeleri tarafından mahkum edildi. Aynı durum 15 Temmuz darbe teşebbüsünün elebaşları için de geçerlidir."

"Yurt dışına kaçan alçakların da peşini asla bırakmayacağız"

15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Erdoğan, "253 insanımızı şehit edenler gün yüzü göremeyecekler. Yurt dışına kaçan alçakların da peşini asla bırakmayacağız. Son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar enselerinde olacağız. Demokrasimize uzanan elleri kırmaktan çekinmedik, yine çekinmeyeceğiz. Milletin muazzez iradesine kimsenin gölge düşürmesine müsaade etmeyeceğiz. Vatanımızın bekası, milletimizin birlik ve dirliği, milli iradenin egemenliğine kim kastederse karşısında yine bizi bulacak, yargımızı bulacaktır" dedi.

"Karar yüreklere su serpmiştir"

Erdoğan, Kobani Davası kararlarına ilişkin ise şöyle konuştu:

"6-8 Ekim hadisesi asla bir protesto gösterisi değil 37 insanımızın vahşice öldürüldüğü bir terör kalkışmasıdır. Bu isyan girişiminde 37 insanımız şehir eşkıyaları tarafından katledilmiştir. Doğrudan devleti hedef alan isyan girişimiydi. 6-8 Ekim olaylarını kimse mazur ve meşru gösteremez. Hukuk bunlardan hesap sormak zorundadır. Mahkeme kararlarıyla ilgili haddi aşan yorumları kabul etmiyoruz. Karar yüreklere su serpmiş, adaletin tecellisine olan inancı güçlendirmiştir. İsyan girişiminden 10 yıl sonra geçte olsa hakkın yerini bulduğunu görüyor, bundan da mağdurlar ve demokrasimiz adına memnuniyet duyuyoruz."

Kaynak: ANKA

Kobani Davası, Yargı, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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