Erdoğan, AB liderleriyle çalışma yemeğinde buluştu - Son Dakika
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Erdoğan, AB liderleriyle çalışma yemeğinde buluştu

08.07.2026 22:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında temaslarına devam ediyor.

Erdoğan, bu kapsamda AB Konseyi Başkanı Costa ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Yemek, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erdoğan, AB liderleriyle çalışma yemeğinde buluştu - Son Dakika

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