Erdoğan, Ankara\'da miting yapacak ve İstanbul\'da iftar buluşmasına katılacak

Bakan Kacır: Hürjet Kayseri'de üretilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Kayseri'de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, TOMTAŞ'ın Kayseri'de faaliyete geçtiğini ve Hürjet'in bu yıl sonundan itibaren Kayseri'de üretileceğini açıkladı. Bakan Kacır, Kayseri'nin sanayileşme kültüründe öncü bir şehir olduğunu vurgulayarak, Kayseri'nin yatırım ve istihdamla büyümesine katkı sunacaklarını belirtti.