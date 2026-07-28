Erdoğan: Bölgemiz barış ve kalkınma ile anılsın - Son Dakika
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Erdoğan: Bölgemiz barış ve kalkınma ile anılsın

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz"

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Refah, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: Bölgemiz barış ve kalkınma ile anılsın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan: Bölgemiz barış ve kalkınma ile anılsın - Son Dakika
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