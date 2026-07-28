Erdoğan: Bölgemiz barış ve kalkınma ile anılsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: Bölgemiz barış ve kalkınma ile anılsın - Son Dakika
İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı
Sizin düşünceleriniz neler ?