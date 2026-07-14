Yılmaz: 15 Temmuz en şanlı direnişti - Son Dakika
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Yılmaz: 15 Temmuz en şanlı direnişti

14.07.2026 22:39
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz gecesinin, milletin iradesinin devlet gücüne yön veren tarihi dönüm noktası olduğunu belirterek, şehitleri rahmetle andı ve Türkiye Yüzyılı hedefine kararlılıkla ilerlediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran aziz milletimiz, canı pahasına vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak tarihimizin en şanlı direnişlerinden birini ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, 15 Temmuz gecesinin, milletin ortaya koyduğu iradenin aradan geçen on yılda devletin gücüne, milletin birlik ruhuna ve ülkenin geleceğine yön veren tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran aziz milletimiz, canı pahasına vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak tarihimizin en şanlı direnişlerinden birini ortaya koymuştur." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün daha güçlü ve daha dirençli bir devlet ve vesayetçi anlayıştan kurtulmuş bir demokrasi olarak Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen ülkemiz, terörün her türlüsünden arındırılmış bir geleceği inşa etme kararlılığını sürdürmektedir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün onuncu yılında aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

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