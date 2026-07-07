Erdoğan’dan kritik zirve görüşmeleri - Son Dakika
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Erdoğan’dan kritik zirve görüşmeleri

07.07.2026 03:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile ayrı ayrı görüşecek, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşılayacak. NATO Zirvesi nedeniyle eşi Emine Erdoğan ile resepsiyon düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı görüşecek, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ev sahipliğinde 36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon ve resmi akşam yemeği verilecek.

(Ankara/11.00/12.30/15.00/19.30)

Kaynak: AA

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