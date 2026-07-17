Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkarili kadınlara seslendi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkarili kadınlara seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkarili kadınlara seslendi
17.07.2026 20:35
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ı arayarak Hakkari Berçelan Yaylası'nda düzenlenen 'Kadın Şenliği'ndeki Hakkarili kadınlara seslendi. Erdoğan, selam ve sevgilerini ileterek başarı dilerken, Ercan da terörün artık anılmadığı bir ortamda kadınların zılgıt ve halaylarla şenlikte buluştuğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ı telefonla arayarak Hakkari Berçelan Yaylası'nda düzenlenen 'Kadın Şenliği'ndeki Hakkarili kadınlara seslendi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen, 'Saklı Cennet Berçelan'dan Terörsüz Türkiye'ye Tek Yürek' sloganıyla gerçekleştirilen Kadın Şenliği'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan'ı telefonla arayarak yayladaki kadınlara seslendi. Erdoğan, "Hakkarili hanım kardeşlerime İstanbul'dan en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da "Sayın Cumhurbaşkanım, sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün artık bu yaylalarda terör konuşulmuyor, terörün adı dahi anılmıyor. Sayenizde kadınlarımız bugün zılgıtlarla, halaylarla bu şenlikte buluştu" sözleriyle teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkarili kadınlara seslendi - Son Dakika

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