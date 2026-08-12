Erdoğan’dan bölge için diyalog ve işbirliği vurgusu - Son Dakika
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Erdoğan’dan bölge için diyalog ve işbirliği vurgusu

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Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şarku’l Avsat mülakatında bölge sorunlarının bölge aktörlerince çözülmesi gerektiğini, dış dayatma yerine diyalog ve işbirliğini savunduğunu belirtti; Türkiye’nin barış için güçlü inisiyatif aldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şarku'l Avsat'a verdiği mülakata ilişkin, "Cumhurbaşkanımız, bölgenin geleceğinin artık bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız biçimde şekillendirilemeyeceğinin altını çizerek, dışarıdan dayatılan reçeteler yerine bölgesel sahiplenmeyi, gerilim yerine diplomasiyi, çatışma yerine diyaloğu, ayrışma yerine işbirliğini işaret etmiştir." ifadesini kullandı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra merkezli Şarku'l Avsat gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ghassan Charbel'e verdiği mülakatın İngilizce ve Arapça olarak yayımlandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mülakatta, bölgenin geleceğine ilişkin, Türkiye'nin güçlü iradesini ve kapsayıcı vizyonunu bir kez daha açık biçimde ifade ettiğini vurgulayan Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı üzere 'Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmelidir' anlayışıyla şekillenen Mekke Ortak Savunma Anlaşması, herhangi bir ülkeyi hedef alan bir bloklaşmanın değil, barışı, istikrarı, dayanışmayı ve kolektif caydırıcılığı esas alan stratejik bir iradenin tezahürüdür." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye egemenliğe saygıyı esas alan bir bölgesel düzenin inşasını savunmaktadır"

Duran, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın attıkları bu tarihi adımın 'Birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir' anlayışını somutlaştırdığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız, bölgenin geleceğinin artık bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız biçimde şekillendirilemeyeceğinin altını çizerek, dışarıdan dayatılan reçeteler yerine bölgesel sahiplenmeyi, gerilim yerine diplomasiyi, çatışma yerine diyaloğu, ayrışma yerine işbirliğini işaret etmiştir. Körfez'den Hürmüz'e, Lübnan'dan Suriye'ye uzanan geniş coğrafyada Türkiye egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygıyı esas alan, güvenliğin, kalkınmanın ve refahın birlikte güçlendiği bir bölgesel düzenin inşasını savunmaktadır."

Türkiye'nin bölgesinde edilgen bir seyirci değil, barışın tesisi için inisiyatif alan, güven üreten ve sorumluluk üstlenen güçlü bir aktör olduğunu ifade eden Duran, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu vizyon Orta Doğu'nun kaderinin çatışma ve istikrarsızlıkla değil, barış, kardeşlik, egemenlik ve ortak gelecek iradesiyle yazılabileceğine dair güçlü bir çağrıdır. Ülkemiz, bu anlayışla bölgesel ve küresel barış için yapıcı ve kararlı diplomasi yürütmeye devam edecektir." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Mekke, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan’dan bölge için diyalog ve işbirliği vurgusu - Son Dakika

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