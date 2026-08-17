Erdoğan'dan Burnham'a tebrik telefonu - Son Dakika
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Erdoğan'dan Burnham'a tebrik telefonu

Erdoğan\'dan Burnham\'a tebrik telefonu
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- Görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti, gelecek dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham ile telefonda görüştü.

BURNHAM'A TEBRİK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Başbakan Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik eden Erdoğan, gelecek dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti.

İŞBİRLİĞİ MESAJI

Görüşmede, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın başta savunma sanayisi olmak üzere her alanda işbirliğinde önemli aşamalar kaydettiğine dikkati çeken Erdoğan, iki ülkenin imzaladığı Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'nin önemli olduğunu vurguladı.

Erdoğan, ticaret hacminin artırılmasıyla yatırım alanlarında da hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık, Dış Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan Burnham'a tebrik telefonu - Son Dakika

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