Erdoğan: Gemi Kazasında 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde, geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarını başlattık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin Taşucu'na seyir halindeki geminin alabora olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde, geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarını başlattık. Bu çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Buradan bir kez daha kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum."

Erdoğan, Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarında aldıkları askeri ve akademik eğitimleri tamamlayan teğmenleri tebrik etti.

"Şan ve şeref bizim alamet-i farikamızıdır"

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de mezuniyet törenini yine çok özel bir ayda, çok anlamlı bir haftada, çok müstesna bir günde icra ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ağustos ayının son haftası yani zafer haftamız, tarihimizin en parlak sayfalarına imza attığımız bir zaman dilimidir. Ordu millet olarak cihana ün salan Türk milleti Malazgirt'te taarruz ederek yazdığı şanlı destanı 851 yıl sonra Dumlupınar'da tarihe geçen bir vatan müdafaasıyla yeniden kaleme almıştır. 1071'de alınan vatan tapusu, 1922'deki şanlı direnişle bir kez daha müseccel olmuştur. Kahraman ordumuzun milletimizle omuz omuza vererek kazandığı büyük zaferin 104. yılı kutlu olsun. Zafere giden yolları ilmek ilmek dokuyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Büyük Millet Meclisimizin muhterem üyelerini ve ordumuzun tüm neferlerini bugün bir kez daha minnetle yad ediyorum. Bizim destanlarımız yalnızca kanla değil, şanla ve şerefle yazılır. Şan ve şeref özellikle de cenk meydanlarında bizim alamet-i farikamızıdır. 1000 yıldır bu vatan uğruna, bu aziz millet uğruna ezanımız, bayrağımız, milli ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden, kanlarını şanla ve şerefle bu millet için döken tüm şehit ve gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin."

"Fırat Kalkanı Harekatı'yla çelikten yumruk indirdik"

Erdoğan, bu sene aynı zamanda ordunun bir başka destanı olan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümünün de idrak edildiğini hatırlatarak, "Suriye'de ülkemizin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı başlattığımız Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerine çelikten bir yumruk indirdik. Fırat Kalkanı Harekatı'nda ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi de rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Tüm milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü tebrik eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Harp Okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin mezuniyet sevinçlerine aileleri ve komutanlarıyla birlikte bizler de ortak oluyoruz. Kara Harp Okulumuzdan 807, Deniz Harp Okulumuzdan 271, Hava Harp Okulumuzdan 198 öğrenci olmak üzere toplam 1276 teğmenimiz birazdan diplomalarını alacak. Dost ve kardeş ülkelerden gelen 141 misafir askeri personel de bugün mezun olacak. Böylece 2016'dan bugüne Harp Okulları mezunu sayımız 1229'u misafir olmak üzere toplamda 22 bin 540'a yükselmiş oluyor. Dereceye girenler başta olmak üzere Harp Okullarımızdan başarıyla mezun olan tüm öğrencilerimizi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum."

(Sürecek)