Erdoğan'dan İspanya'ya şampiyonluk tebriği

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya milli takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya milli takımını yürekten tebrik ediyor; dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.