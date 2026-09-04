Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü mesajı - Son Dakika
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Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, kongrenin milli birliğin tarihi dönüm noktası olduğunu vurguladı; bugün de bu ruhun Türkiye Yüzyılı hedefinde güç kaynağı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından paylaşılan mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sivas Kongresi, Anadolu'da farklı cephelerde faaliyet gösteren milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir. Kongre ile milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği, birbirine sımsıkı kenetlenerek, mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür. Bundan 107 yıl önce imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık bugün de Türkiye Yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü mesajı - Son Dakika
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