Erdoğan-Burhan görüşmesi: Sudan'da kan durmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile görüşmesinde, ikili ilişkiler başta olmak üzere, bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, Sudan'da akan kanın durması için gayretlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Erdoğan, Türkiye ile Sudan ilişkilerini ticaret, tarım, enerji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.