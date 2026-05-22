Erdoğan: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 yeni kuyuda çalışma planlanıyor
Erdoğan: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 yeni kuyuda çalışma planlanıyor

22.05.2026 16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji arz güvenliğinin kritik olduğunu vurgulayarak, Diyarbakır'da 4 saha belirlendiğini ve 3 yıl içinde 24 yeni kuyuda çalışma planlandığını açıkladı. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda hedef 2026'da günlük 20 milyon metreküp üretim.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji arz güvenliğinin küresel gelişmeler nedeniyle daha kritik hale geldiğini belirterek,  "Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içinde 24 kuyuda daha çalışma planlıyoruz, bunun dışında başka hazırlıklarımız da söz konusu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşı ile İran'a yönelik saldırıların enerji tedariki üzerindeki etkilerine dikkati çekti. Erdoğan, "Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır" dedi.

Türkiye'nin enerji transitindeki rolüne vurgu yapan Erdoğan, ülkenin Rusya'dan iki, Azerbaycan'dan iki ve İran'dan bir olmak üzere toplam beş boru hattı üzerinden doğal gaz temin ettiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin bugün 39 ülkeden 50'den fazla şirket aracılığıyla doğal gaz tedarik ettiğini ifade etti.

"Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri haline getirdik" diyen Erdoğan, son 10 yılda enerji alanında büyük yatırımlar yapıldığını kaydetti ve şu ifadeleri kullandı:"

"Bir defa şunu burada sizlerin dikkatine getirmek isterim. Türkiye, zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir."

Ülkemiz, tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, diplomasi ve diyaloğu önceleyen girişimleriyle de sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Bunun olumlu tesirlerini orta ve uzun vadede daha fazla göreceğimize inanıyorum. Sizlerin de bildiği gibi enerji kaynaklarının güvenli, istikrarlı ve düşük maliyetlerle geçişini temin etmek en az bu kaynaklara sahip olmak kadar stratejik öneme sahiptir. Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikindeki vazgeçilmezliği bu süreçte bir kez daha anlaşılmıştır."'

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimin 9,5 milyon metreküpe ulaştığını belirten Erdoğan, Osman Gazi üretim platformunun devreye alınmasıyla birlikte 2026 yılında günlük üretimin 20 milyon metreküpe çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Erdoğan, Şırnak Gabar'daki keşfi "Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi" olarak nitelendirirken, Diyarbakır'daki yeni çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece Karadeniz'de değil, Gabar'da da tarih yazdık. Yurt içi petrol üretimimizin yüzde 44'ü Gabar'dan. Şırnak'taki petrol keşfi Cumhuriyet tarihinin en büyüğü. On yıllar boyunca terörle anılan bölgeler yatırımla, istihdamla anılıyor. Yıllarca atıl kalan yerde turizm artıyor, tarım gelişiyor, esnafımızın yüzü gülüyor. Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içinde 24 kuyuda daha çalışma planlıyoruz, bunun dışında başka hazırlıklarımız da söz konusu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

