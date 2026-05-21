Erdoğan EFES-2026'da ASELSAN'ın oyun değiştirici sistemlerini inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan EFES-2026'da ASELSAN'ın oyun değiştirici sistemlerini inceledi

Erdoğan EFES-2026\'da ASELSAN\'ın oyun değiştirici sistemlerini inceledi
21.05.2026 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN’ın ileri teknolojileriyle boy gösterdiği EFES-2026 Tatbikatı'nda oyun değiştirici sistemlerle ilgili bilgi aldı - ASELSAN’ın sahada kullanılan çözümleri, birçok yabancı askeri heyet ve sektör temsilcisi tarafından yakından incelendi - ASELSAN’ın sahada kendini kanıtlayan teknolojileri, Türk savunma sanayisinin küresel rekabetteki yükselişinin somut örneklerinden biri olarak dikkati çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN'ın ileri teknolojileriyle boy gösterdiği EFES-2026 Tatbikatı'nda oyun değiştirici sistemlerle ilgili bilgi aldı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen ve uluslararası ölçekte yoğun ilgi gören EFES-2026 Tatbikatı'nda, savunma sanayisinin yerli ve milli gücü bir kez daha gözler önüne serildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde yapılan tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nü Cumhurbaşkanı Erdoğan da izledi. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tatbikatta kullanılan ASELSAN sistemleriyle ilgili bilgi sundu.

Tatbikatın son gününde faaliyetleri Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanları, genelkurmay başkanları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi de takip etti.

Tatbikatta ASELSAN standını Milli Savunma Bakanı Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün yanı sıra yerli ve yabancı askeri heyetler ziyaret etti. Ahmet Akyol, başta Milli Savunma Bakanı ve Savunma Sanayii Başkanı olmak üzere, üst düzey ziyaretçilere ASELSAN sistemleriyle ilgili bilgi verdi.

Tatbikatla eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Savunma Sanayii Sergisi'nin en büyük katılımcıları arasında yer alan ASELSAN, geliştirdiği ileri teknoloji çözümlerle hem ziyaretçilerin hem de askeri heyetlerin odağında yer aldı.

Sahada etkinliği kanıtlanan sistemler

ASELSAN, tatbikat alanında açtığı stantta yeni nesil savunma sistemlerini sergilerken Türk Silahllı Kuvvetleri tarafından etkin olarak kullanılan ürünleriyle de dikkati çekici performans sergiledi. Gerçek harekat koşullarını içeren senaryolarda görev alan sistemlerin gösterdiği başarı, ASELSAN'ın operasyonel güvenilirliğini ve sahadaki etkinliğini bir kez daha kanıtladı.

ASELSAN'ın yüksek dayanıklılık, hızlı reaksiyon kabiliyeti ve entegre görev performansıyla öne çıkan sistemleri, modern harp ortamının ihtiyaçlarına cevap veren çözümler arasında yer aldı. Tatbikat boyunca farklı birliklerle koordine şekilde çalışan oyun değiştirici teknolojilerin performansı, milli savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi.

KOCATEPE, tatbikatta ilk kez kullanıldı

ASELSAN, geniş ürün yelpazesinde bulunan elektronik harpten haberleşme sistemlerine, elektro-optik sistemlerden komuta kontrol ekipmanlarına kadar onlarca milli sistemle yer aldığı Savunma Sanayi Sergisi'nde büyük ilgi çekti. Tatbikatta ASELSAN'ın geliştirdiği KOCATEPE Muharebe Sahası Yönetim Sistemi ilk kez kullanıldı. KOCATEPE, komutanlar ve komuta yeri personelleri için her seviyede harekat alanının kapsamlı bir resmini sundu.

Stantta KORKUT 25 Hava Savunma Sistemi, KILIÇ OSA, TUFAN Kamikaze İDA, elektro-optik sistemler ve ÇELİKKUBBE unsurlarının da yer aldığı çok sayıda sistem sergilendi.

ÇELİKKUBBE bileşenleri de sahada

Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisi ÇELİKKUBBE'nin temel unsurları, tatbikat kapsamında ilk kez aynı senaryo içerisinde birlikte görev yaptı. ÇELİKKUBBE, farklı irtifa ve menzillerde görev yapan sensörler, komuta kontrol sistemleri ve önleyici unsurları tek bir ağ merkezli yapıda birleştirmeyi amaçlıyor. EFES-2026'da bu mimarinin önemli unsurları aynı anda görev alarak, Türkiye'nin entegre hava ve füze savunma kabiliyetinin sahadaki işleyişini gözler önüne serdi. Bu kapsamda ASELSAN'ın geliştirdiği SİPER, HİSAR-A ve HİSAR-O, KORKUT ve İHTAR tatbikatın dikkati çekici sistemleri olarak görev yaptı.

ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT 35 Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi, tatbikatın en dikkat çekici yerli unsurlarından biri olarak öne çıktı. KORKUT, parçacıklı mühimmat atma yeteneğiyle İHA'lar ve füzeler dahil modern hava tehditlerine karşı gece-gündüz etkili savunma sağladı.

ALTAY Tankı da EFES'te boy gösterdi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine katılan yeni nesil Ana Muharebe Tankı ALTAY da EFES'te boy gösterdi. ALTAY, ASELSAN'ın kritik teknolojileriyle donatıldı. Bu sistemler, ALTAY Tankı'nın etkinliğini, beka kabiliyetini ve durumsal farkındalığını en üst düzeye taşıdı.

EFES'te ASELSAN'ın elektronik harp koşullarına dayanıklı, yüksek güvenliğe sahip bir mesajlaşma, dosya aktarımı ve canlı görüntülü görüşme yazılımı olan ARTSoft MAESTRO da kullanıldı. ASELSAN'ın tatbikatta ACAR İHA Tespit Radarı, Kara Konuşlu Elektronik Destek Sistemi MİLKED, Modernize Çekili Top, KALKAN Hava Savunma, SERHAT Havan Tespit Radarı, Elektro-Optik Hedefleme Podu ASELPOD olmak üzere otuzdan fazla sistemi görev aldı.

ASELSAN'ın sahada kullanılan çözümleri, birçok yabancı askeri heyet ve sektör temsilcisi tarafından yakından incelendi. ASELSAN'ın sahada kendini kanıtlayan teknolojileri, Türk savunma sanayisinin küresel rekabetteki yükselişinin somut örneklerinden biri olarak dikkati çekti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan EFES-2026'da ASELSAN'ın oyun değiştirici sistemlerini inceledi - Son Dakika

Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Parti binasından Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı kaldırıldı Parti binasından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı
Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı
Tarihi karar İstanbul’da verildi Milli takımlar turnuvalarında sistem değişikliği Tarihi karar İstanbul'da verildi! Milli takımlar turnuvalarında sistem değişikliği
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
MHP’li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
Transferle anılıyordu Lucas Torreira o takımın maçında görüntülendi Transferle anılıyordu! Lucas Torreira o takımın maçında görüntülendi

20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:58
Jorge Jesus “Tek eksik Fenerbahçe“ deyip bombayı patlattı
Jorge Jesus "Tek eksik Fenerbahçe" deyip bombayı patlattı
19:55
CHP Genel Merkezi’nin önünde “Hain Kemal“ sloganları atılıyor
CHP Genel Merkezi'nin önünde "Hain Kemal" sloganları atılıyor
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
19:19
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 20:35:12. #7.12#
SON DAKİKA: Erdoğan EFES-2026'da ASELSAN'ın oyun değiştirici sistemlerini inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.