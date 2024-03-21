Erdoğan: Emeklilere banka promosyonu ödemeleri artacak

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Cumhurbaşkanı ve AKP Recep Tayyip Erdoğan bankaların emeklilere ödediği promosyonlara ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri'deki mitinginde yaptığı konuşmada, emeklilere bankalar tarafından ödenen promosynlara ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, "Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. Biliyorsunuz ilk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." dedi.