Erdoğan: Enflasyon düşecek, çalışanlar ve emekliler alım gücünü artıracak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlayacağını belirterek, "Bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarımız var. Önümüzdeki yıldan itibaren çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünü, eskisinin üstüne çıkartmaya başlayacağımıza inanıyorum." dedi.
Erdoğan, Hüseyin Akbaş Spor Salonu önünde partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 21 yılda Türkiye'yi 3 kat büyüttüklerini belirtti.
Türkiye'yi önümüzdeki dönemde yeniden 2 kat daha büyüterek dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkartacaklarını dile getiren Erdoğan, "Yatırımıyla, istihdamıyla, üretimiyle, ihracatıyla, Türkiye'yi güçlendirip ve zenginleştirirken bundan her bir insanımızın hak ettiği payı almasını sağlayacağız." diye konuştu.
Erdoğan, sıkıntılı dönemlerde en büyük refah kaybını çalışanlar ile emeklilerin yaşadığının farkında olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesinden, yüzde 50'yi bulan maaş artışlarına, bayram ikramiyelerinin yüzde 50 arttırılmasından, banka promosyonlarına kadar elimizden geleni yapıyoruz. Son olarak kamu bankalarımız aylık miktarına göre promosyon tutarını 8 ila 12 bin liraya kadar yükseltti. Bugün itibarıyla başvuruları da almaya başladı. Özel bankalar da bu tutarların altında zaten kalmayacaklar. Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesini ise 2 ile 5 Nisan arasında hesaplarına yatırıyoruz. İnşallah bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."
"Gerisi sadece vakit ve planlama meselesi"
Erdoğan, ülke olarak yaşanılan sıkıntıların, muhalefetin yaptığı gibi lafla çözülmeyeceğinin açık olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Fiyat istikrarını sağlamadan yapılan maaş zamlarının daha cebe girmeden nasıl eridiğini en iyi sizler biliyorsunuz. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarımız var. Önümüzdeki yıldan itibaren çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünü, eskisinin üstüne çıkartmaya başlayacağımıza inanıyorum. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım. Evvelallah gerisi sadece vakit ve planlama meselesidir. Bizim en önemli referansımız bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerdir."
"Tokat cazibe merkezlerine sahip olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 21 yılda Tokat'a 93 milyar lirayı aşan yatırım yaptıklarını belirterek, şehirdeki eğitim, spor, sosyal yardım, sağlık, altyapı ve üstyapı yatırımları hakkında bilgi verdi.
Erdoğan bu yıl içinde, Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt'a, 2026'da ise Karayaka ve Üzümören'e doğal gaz arzını sağlamayı planladıklarını söyledi.
Şehirde 12 eserin restorasyonuna devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Ballıca Mağarası ve Kaz Gölü rekreasyon projeleri bittiğinde Tokat yeni turistik cazibe merkezlerine sahip olacaktır." dedi.
Notlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Tokat Belediye Başkanı ve adayı Eyüp Eroğlu ve ilçe belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.
Mitinge, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Zafer Sırakaya, Yusuf Ziya Yılmaz ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin katıldı.
(Bitti)
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: Enflasyon düşecek, çalışanlar ve emekliler alım gücünü artıracak - Son Dakika
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