Erdoğan, Ermeni Patriği ve Sıvacıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.
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