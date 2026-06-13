Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rixos Tersane'de düzenlenen Türkiye'nin Yapay Zeka Vizyonu ve Eylem Planı'nı açıkladığı 'Türkiye Yapay Zeka Zirvesi' programına katılımının ardından Erzurum Vakfı'nın Beyoğlu'nda bulunan lokalini ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra lokalden ayrıldı. Ziyarette, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de bulundu.
Son Dakika › Güncel › Erdoğan, Erzurum Vakfı Lokalini Ziyaret Etti - Son Dakika
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