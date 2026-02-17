Erdoğan: Etiyopya ile 1 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi Hedefliyoruz

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüşmesinin ardından iki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarma hedefini vurguladı. Türk firmalarının Etiyopya'da 2,5 milyar dolarlık yatırım yaptığını ve 20 bin kişiye istihdam sağladığını belirten Erdoğan, Etiyopya Başbakanı'na Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"11 yıl aradan sonra Abiy Ahmed'i ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle belirterek konuşmama başlamak istiyorum. Değerli kardeşim Başbakan Abiy ve Etiyopya makamlarına, şahsıma ve heyetime göstermiş oldukları sıcak misafirperverlik dolayısıyla bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Etiyopya bizim için kardeş ülke olmanın yanı sıra önemli bir stratejik ortaktır."

Sayın Başbakan ve heyetiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde; ticaret, yatırımlar, enerji, madencilik, tarım, iletişim ve eğitim başta olmak üzere birçok alandaki ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Mevcut potansiyeli nasıl daha etkin değerlendirebileceğimizi ve 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize nasıl ulaşabileceğimizi istişare ettik. Etiyopya'daki en büyük ikinci yatırımcı ülke olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 200'ü aşkın firmamızın toplam 2,5 milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla yaklaşık 20 bin Etiyopyalı kardeşimize istihdam sağlanmaktadır. Türk firmaları; müteahhitlik, turistik tesisler ve enerji nakil hatları gibi alanlarda 2,6 milyar dolar değerinde 15 projeyi üstlenmiş bulunuyor. İnşallah bunun daha da artmasını temenni ediyoruz.

Dost Etiyopya halkıyla yüzyıllara sari münasebetlerimizin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Biliyorsunuz, Etiyopya İslam kültürü bakımından son derece kıymetli bir yere sahiptir. Afrika'daki ilk Müslüman yerleşim yeri olarak bilinen Necaşi köyündeki Necaşi Türbesi ve Camii, kültürel bağlarımız açısından çok önemlidir. TİKA destekleriyle tadilatı ve tamiratı yapılan bu projeyle Afrika tarihinin önemli bir kültürel mirasını yaşatmakla kalmadık, Etiyopya ile aramızdaki kadim dostluk bağlarını da güçlendirmiş olduk. Maarif Vakfımızın eğitim alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra TİKA ofisimiz aracılığıyla aramızda kültür köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Eşit ortaklık ve karşılıklı anlayış temelinde bu samimi coğrafyanın güzel insanlarının her daim yanındayız.

"Afrika Boynuzu'nun yabancı güçlerin mücadele alanına çevrilmemesi gerektiğine inanıyoruz"

Değerli basın mensupları, Başbakan Sayın Abiy'in göreve başlamasından bu yana Etiyopya'nın siyasi, sosyal ve ekonomik dönüşümü için kendisini tebrik ediyorum. Tüm dünyanın gözleri Afrika Boynuzu'na çevrilmişken Etiyopya'nın köklü devlet yapısı ve örnek gösterilecek yönetiminin önemi daha da hissediliyor. Etiyopya'nın içinde bulunduğu coğrafyada devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kıymet veren tutumumuzun altını bilhassa çizmek istiyorum. Türkiye olarak bölgenin yeterince çektiği çatışma ve acılara yenilerinin eklenmesini asla istemiyoruz. Biz, bölgenin sorunlarına yine bölge ülkelerinin çözüm geliştirmesi gerektiğine ve Afrika Boynuzu'nun yabancı güçlerin mücadele alanına çevrilmemesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu minvalde İsrail'in Somaliland'i tanımasının ne Somali'ye ne de Afrika Boynuzu'na faydası olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle, yakın geçmişte Etiyopya ve Somali arasında arabuluculuğunu yürüttüğümüz Ankara sürecindeki yapıcı tutumları için her iki tarafa da tekrar teşekkür ediyorum. İstikrara kavuşmasıyla birlikte Afrika Boynuzu'nun ekonomik fırsatlarıyla dikkatleri üzerine çeken bir konuma erişmemesi için hiçbir engel görmüyoruz. Müspet neticelerini alacağımıza emin olduğum bu ziyaretimizin bölgenin barış ve istikrarına da katkı sunmasını temenni ediyorum.

Malumunuz, Türkiye olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'na bu sene kasım ayında ev sahipliği yapacağız. Etiyopya'nın da önümüzdeki yıl tertipleyeceği bu toplantı bağlamında yakın iş birliğimizi sürdüreceğiz. Sözlerime son verirken şahsıma ve heyetime karşı sergilemiş oldukları hüsnükabul için Sayın Başbakan'a ve Etiyopya halkına tekrar teşekkür ediyorum. Etiyopya Müslüman toplumunun Ramazan-ı Şeriflerini canıgönülden tebrik ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

Erdoğan'dan Togg hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.