Erdoğan: Etiyopya ile 1 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi Hedefliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan: Etiyopya ile 1 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi Hedefliyoruz

17.02.2026 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüşmesinin ardından iki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarma hedefini vurguladı. Türk firmalarının Etiyopya'da 2,5 milyar dolarlık yatırım yaptığını ve 20 bin kişiye istihdam sağladığını belirten Erdoğan, Etiyopya Başbakanı'na Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüşmesinin ardından iki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarma hedefini vurguladı. Türk firmalarının Etiyopya'da 2,5 milyar dolarlık yatırım yaptığını ve 20 bin kişiye istihdam sağladığını belirten Erdoğan, Etiyopya Başbakanı'na Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"11 yıl aradan sonra Abiy Ahmed'i ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle belirterek konuşmama başlamak istiyorum. Değerli kardeşim Başbakan Abiy ve Etiyopya makamlarına, şahsıma ve heyetime göstermiş oldukları sıcak misafirperverlik dolayısıyla bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Etiyopya bizim için kardeş ülke olmanın yanı sıra önemli bir stratejik ortaktır."

Sayın Başbakan ve heyetiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde; ticaret, yatırımlar, enerji, madencilik, tarım, iletişim ve eğitim başta olmak üzere birçok alandaki ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Mevcut potansiyeli nasıl daha etkin değerlendirebileceğimizi ve 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize nasıl ulaşabileceğimizi istişare ettik. Etiyopya'daki en büyük ikinci yatırımcı ülke olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 200'ü aşkın firmamızın toplam 2,5 milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla yaklaşık 20 bin Etiyopyalı kardeşimize istihdam sağlanmaktadır. Türk firmaları; müteahhitlik, turistik tesisler ve enerji nakil hatları gibi alanlarda 2,6 milyar dolar değerinde 15 projeyi üstlenmiş bulunuyor. İnşallah bunun daha da artmasını temenni ediyoruz.

Dost Etiyopya halkıyla yüzyıllara sari münasebetlerimizin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Biliyorsunuz, Etiyopya İslam kültürü bakımından son derece kıymetli bir yere sahiptir. Afrika'daki ilk Müslüman yerleşim yeri olarak bilinen Necaşi köyündeki Necaşi Türbesi ve Camii, kültürel bağlarımız açısından çok önemlidir. TİKA destekleriyle tadilatı ve tamiratı yapılan bu projeyle Afrika tarihinin önemli bir kültürel mirasını yaşatmakla kalmadık, Etiyopya ile aramızdaki kadim dostluk bağlarını da güçlendirmiş olduk. Maarif Vakfımızın eğitim alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra TİKA ofisimiz aracılığıyla aramızda kültür köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Eşit ortaklık ve karşılıklı anlayış temelinde bu samimi coğrafyanın güzel insanlarının her daim yanındayız.

"Afrika Boynuzu'nun yabancı güçlerin mücadele alanına çevrilmemesi gerektiğine inanıyoruz"

Değerli basın mensupları, Başbakan Sayın Abiy'in göreve başlamasından bu yana Etiyopya'nın siyasi, sosyal ve ekonomik dönüşümü için kendisini tebrik ediyorum. Tüm dünyanın gözleri Afrika Boynuzu'na çevrilmişken Etiyopya'nın köklü devlet yapısı ve örnek gösterilecek yönetiminin önemi daha da hissediliyor. Etiyopya'nın içinde bulunduğu coğrafyada devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kıymet veren tutumumuzun altını bilhassa çizmek istiyorum. Türkiye olarak bölgenin yeterince çektiği çatışma ve acılara yenilerinin eklenmesini asla istemiyoruz. Biz, bölgenin sorunlarına yine bölge ülkelerinin çözüm geliştirmesi gerektiğine ve Afrika Boynuzu'nun yabancı güçlerin mücadele alanına çevrilmemesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu minvalde İsrail'in Somaliland'i tanımasının ne Somali'ye ne de Afrika Boynuzu'na faydası olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle, yakın geçmişte Etiyopya ve Somali arasında arabuluculuğunu yürüttüğümüz Ankara sürecindeki yapıcı tutumları için her iki tarafa da tekrar teşekkür ediyorum. İstikrara kavuşmasıyla birlikte Afrika Boynuzu'nun ekonomik fırsatlarıyla dikkatleri üzerine çeken bir konuma erişmemesi için hiçbir engel görmüyoruz. Müspet neticelerini alacağımıza emin olduğum bu ziyaretimizin bölgenin barış ve istikrarına da katkı sunmasını temenni ediyorum.

Malumunuz, Türkiye olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'na bu sene kasım ayında ev sahipliği yapacağız. Etiyopya'nın da önümüzdeki yıl tertipleyeceği bu toplantı bağlamında yakın iş birliğimizi sürdüreceğiz. Sözlerime son verirken şahsıma ve heyetime karşı sergilemiş oldukları hüsnükabul için Sayın Başbakan'a ve Etiyopya halkına tekrar teşekkür ediyorum. Etiyopya Müslüman toplumunun Ramazan-ı Şeriflerini canıgönülden tebrik ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

Erdoğan'dan Togg hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Kültür, Güncel, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: Etiyopya ile 1 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi Hedefliyoruz - Son Dakika

Rusya’nın yeni hamlesi Avrupa’yı alarma geçirdi İki ülkeden ortak mektup Rusya'nın yeni hamlesi Avrupa'yı alarma geçirdi! İki ülkeden ortak mektup
Maden işçisinin acı kaderi: Çizmeleriyle morga kaldırıldı Maden işçisinin acı kaderi: Çizmeleriyle morga kaldırıldı
Motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı Bilanço ağır Motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı! Bilanço ağır
Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül’ün sözleri yürekleri dağladı Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri dağladı
Önce çarptı sonra devrildi 11 kişi yaralandı Önce çarptı sonra devrildi! 11 kişi yaralandı
Samsun’da kardeşlere silahlı saldırı: 1’i öldü, diğeri yaralı Samsun'da kardeşlere silahlı saldırı: 1'i öldü, diğeri yaralı
Dünyanın gözü Cenevre’de Trump’ın İran’a kritik bir çağrısı var Dünyanın gözü Cenevre'de! Trump'ın İran'a kritik bir çağrısı var

19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
19:38
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
19:38
Canlı anlatım: RAMS Park’ta 3 gol var
Canlı anlatım: RAMS Park'ta 3 gol var
19:29
Erdoğan Etiyopya’da Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
Mahsun J dizisi sona erdi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
17:01
İzmit’te Sokakta Darbedilen Adamın Çağrısı
İzmit'te Sokakta Darbedilen Adamın Çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 21:32:22. #7.11#
SON DAKİKA: Erdoğan: Etiyopya ile 1 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi Hedefliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.