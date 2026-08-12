Erdoğan: Filistin Devleti İçin Mücadele Edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz"
Kaynak: AA
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