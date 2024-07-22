Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova'da mı görüşecek? Diplomatik kaynaklardan açıklama var - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova'da mı görüşecek? Diplomatik kaynaklardan açıklama var

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova\'da mı görüşecek? Diplomatik kaynaklardan açıklama var

Diplomatik kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ile Moskova'da görüşeceği iddialarını yalanladı.

22.07.2024 22:34  Güncelleme: 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ile Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile Moskova'da bir araya geleceği yönündeki haberler yalanlandı.

Erdoğan'ın Esad ile Moskova'da görüşeceği iddiaları yalanlandı

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili konuya ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Suriye Cumhurbaşkanı Esed'le Moskova'da bir görüşme yapacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: ESED'E DAVETİMİZİ YAPACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Temmuz'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye ile normalleşme süreciyle ilgili Esad'a her an bir davette bulunabileceklerini söylemişti. Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova'da mı görüşecek? Diplomatik kaynaklardan açıklama var

Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye'de görüşme olması konusunda Rusya lideri Vladimir Putin'in ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin yaklaşımları olduğunu belirtmişti. Erdoğan, "Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?" diye konuşmuştu.

Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, Moskova, Suriye, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova'da mı görüşecek? Diplomatik kaynaklardan açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Yılmaz: görüşünde şu sorunları çözün lütfen 19 4 Yanıtla
  • sezai duran: En büyük sorun mülteci sorunu tek beklentimiz o o o ooooooooo 8 1 Yanıtla
  • Erkut Köse: Görürsünüz ilişkileri düzelsin öyle varandaşlarını ülkene al demeyecek tam tersi barış olarak bizde kalsınlar diyecek 3 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Savaştan kaçıp ülkemize sığınan suriyeli kardeşlerimize sonuna kadaaaaarr, sahip çıkacağız. Muhafeletin başındaki zat ve etrafındakiler diyorki ülkelerine göndereceğiz. Biz göndermeyeceğiz. Biz o mazlumlara vatandaşlık da vereceğiz. Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar dolar harcadım. Bir daha harcarım. 2 2 Yanıtla
  • Emrah Erzurumlu: biraz daha mülteci yolla demesinde. 2 0 Yanıtla

23:25 Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede “ötanazi“ kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede "ötanazi" kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı
22:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova’da mı görüşecek Diplomatik kaynaklardan açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova'da mı görüşecek? Diplomatik kaynaklardan açıklama var
20:51 Çanakkale’deki deprem sonrası Naci Görür Marmara’ya dikkati çekti: En yakın orada olacak Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür Marmara'ya dikkati çekti: En yakın orada olacak
19:48 Çektikleri “Halay“ yanlarına kalmadı Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı Çektikleri "Halay" yanlarına kalmadı! Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı
21:21 Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret Emniyet harekete geçti Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti
20:46 Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi Yoldan geçen polis müdahale etti Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti
17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 00:14:06. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova'da mı görüşecek? Diplomatik kaynaklardan açıklama var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement