Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'i Ankara'da kabul etmesinin ardından Libya'nın doğusundaki yönetimden Türkiye'ye yönelik memnuniyet açıklamaları geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter ve oğulları Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı Saddam Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ile Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Belkasım Hafter'i dün Ankara'da kabul etti.

Erdoğan-Hafter görüşmesinin ardından Libya'nın doğusundaki yönetimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik teşekkür ve memnuniyet açıklamaları yapıldı.

Libya Ulusal Ordusundan yapılan açıklamaya göre, Halife Hafter görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak karşılaması ve misafirperverliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Baba Hafter ayrıca, Ankara ziyaretinin, Libya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği ufkunun genişletilmesi çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

"Türkiye'nin Libya'nın birliğini destekleyen yapıcı yaklaşımını takdir ediyoruz"

Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı Saddam Hafter de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya-Türkiye ilişkilerinde yeni bir safhanın başladığını kaydetti.

Türkiye'nin Libya'nın birliğini destekleyen yapıcı yaklaşımını takdir ettiklerini ve bu yaklaşımı tam olarak desteklediklerini belirten Saddam Hafter, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti ile bugün tesis ettiğimiz bu süreç, mevcut dönemin koşullarına bağlı değerlendirmelerin ötesine geçmekte; bölgesel ve uluslararası değişimleri kavrayan, iki ülkenin Akdeniz havzasındaki konumunun sunduğu siyasi, askeri, güvenlik ve ekonomik alanlardaki işbirliği fırsatlarını karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde değerlendiren, iki ülkenin bölgede güvenlik ile istikrarı pekiştirme rolünü güçlendiren uzun vadeli bir vizyona dayanmaktadır."

Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Belkasım Hafter ise yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde Türk şirketlerinin Libya'daki rolünü vurguladıklarını ve Türk şirketlerinin önümüzdeki dönemde Libya'ya daha geniş bir şekilde gireceğini söyledi.

Hafter'in Türkiye ziyaretinin hemen ardından Libya Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi'deki hükümetten Türk vatandaşlarına Libya vizesinin kaldırıldığına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Bingazi'deki hükümetin Başbakanı Usame Hammad'ın yayımladığı kararname ile Türk vatandaşlarına vize ve harç ücreti uygulamasının kaldırıldığı, bu adımın Libya-Türkiye ilişkilerini destekleme, ekonomik işbirliği ufuklarını genişletme ve iki dost halk arasındaki iletişimi geliştirme isteğinin yansıması olduğu kaydedildi.

Libya'da biri Birleşmiş Milletlerin de tanıdığı başkent Trablus'taki Ulusal Birlik Hükümeti, diğeri Libya Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi'de bulunan hükümet olmak üzere iki hükümet bulunuyor.