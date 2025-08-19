Erdoğan: İnsani Yardım Vicdan Meselesidir - Son Dakika
Erdoğan: İnsani Yardım Vicdan Meselesidir

19.08.2025 21:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Dünya İnsani Yardım Günü'nde, karşımızda duran acı gerçek, 300 milyondan fazla insanın en temel insani ihtiyaçlarından yoksun olmasıdır. Bu tablo, insanlığın vicdanını sarsan, tüm dünyayı sorumluluğa çağıran bir hakikattir. İnsani yardım siyaset üstüdür, bir vicdan meselesidir. İnsani diplomasi anlayışımızla, gayrisafi milli hasılasına oranla insani yardımda dünyanın en cömert ülkelerinden biri konumundayız. Türkiye olarak tarihimizden gelen engin insani yardım geleneğiyle mazlumun kimliği ve inancına bakmaksızın her coğrafyada uzattığımız yardım eli, insanlık onurunu savunma ve vicdanımızın sesini duyurma irademizin en güçlü göstergesidir. Türkiye, Gazze'ye bugüne kadar 101 bin tondan fazla insani yardım ulaştırmış, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) sağladığı destekle 40 milyon doları aşan insani bir seferberlik gerçekleştirmiştir. Dünyanın karşı karşıya kaldığı küresel krizler, jeopolitik gerilimler ve çatışmalar insani yardım faaliyetlerimizi zorlaştırsa da ihtiyaç duyulan her coğrafyada bu çabalardan asla vazgeçmeyeceğiz. İnsanı ve insani değerleri merkeze alan daha adil bir dünya inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: ANKARA,

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Politika, Siyaset, Güncel, Dünya, Son Dakika

