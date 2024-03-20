Erdoğan: Ekonomik göstergelerimiz iyi, palavralara kanmayın

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da; "Genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi. Milli gelirimiz, istihdamımız, üretimimiz, ihracatımız tarihimizin en yüksek seviyesinde. Enflasyon düştükçe ekonomideki bu olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız. Bunun dışındaki palavralara sakın ha kanmayın...10 günümüz var, 10 gün sonra sandıklarda gelin bunları demokratik şekilde gömelim. Isparta'nın bu tarihi hesaplaşmada milli irade safının en önlerinde yer alacağına ben inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki mitinge katıldı. Erdoğan, özetle şöyle konuştu:

"14-28 Mayıs seçimlerinde milletvekilliğinde yüzde 55,5, Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 58 oy oranıyla gönlünüzün bizden yana olduğunu gösterdiniz. Bizi yalnız bırakmadınız.

"PALAVRALARA SAKIN HA KANMAYIN"

Geldiğimiz noktada yerel yönetim seçimlerine gidiyoruz. Bugün de hayat pahalılığıyla ve onun sonucu olan sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz. Allah'ın izniyle bunların da üstesinden geleceğiz. Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın ikinci yarısından itibaren görmeye başlayacağız. Esasen genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi. Milli gelirimiz, istihdamımız, üretimimiz, ihracatımız tarihimizin en yüksek seviyesinde. Enflasyon düştükçe ekonomideki bu olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız. Bunun dışındaki palavralara sakın ha kanmayın.

Hiç çalışmadan dünyanın en yüksek refah seviyesinde bir hayat yaşamayı umut etmenin adı hayalperestlik değil başka bir şeydir. Milletimizin çalışkan, üretken, becerikli olduğunu biliyoruz. Biz insanımızın bu vasıflarını harekete geçirebileceği, kullanabileceği, katma değere dönüştürebileceği bir altyapı oluşturmanın peşindeyiz.

Milli savaş uçağımız KAAN ile beşinci nesil uçak yapabilen dünyadaki dört ülkeden biri olduk. Aynı tabloyu makineden gıdaya, giyimden seramiğe, turizmden müteahhitliğe her alanda görmek mümkündür. Her kim bu ülkenin yandığını, bittiğini, çöktüğünü iddia ederek etrafına umutsuzluk saçıyorsa emin olun kafasında başka hesaplar vardır. Eskiler 'Otu çek, köküne bak' derlerdi. Bunların da köküne baktığınızda ya kifayetsiz muhterisleri ya terör örgütü yandaşlarını ya emperyalistlerin beşinci kol elemanlarını görürsünüz.

10 günümüz var, 10 gün sonra sandıklarda gelin bunları demokratik şekilde gömelim. Isparta'nın bu tarihi hesaplaşmada milli irade safının en önlerinde yer alacağına ben inanıyorum.

Türkiye olarak bilinen ve bilinmeyen yardımlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Rabbim oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun diyorum. Bizim hem kendi insanımız hem dünyadaki tüm mazlumlar için yapacağımız en iyi şey birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak ülkemizi hedeflerine ulaştırmaktır.

Isparta'ya 21 yılda 76 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık.

"GÖK KUBBEDE HOŞ BİR SADA BIRAKMADIKTAN SONRA HÜKÜMETİN NE ÖNEMİ VAR?"

Yaptığımız eserlerle gök kubbede hoş bir sada bırakmadıktan sonra siyasetin, hükümetin, unvanların ne önemi var? Hep medeniyet diyoruz, medeniyet davası diyoruz değil mi? Medeniyet içi boş kavgalarla, kimseye faydası olmayan polemiklerle ülkenin vaktini ve enerjisini boşa harcayarak inşa edilmez, geliştirilmez, deste deste dolarlarla; öyle mi; nereye gidersin? İşte şimdi CHP'nin belediye başkan adayı deste deste dolarlarla İstanbul'da seçim kazanmak istiyorlar. Ispartalı kardeşlerime İstanbul'daki hemşehrilerini arayarak onları da dikkatle uyarmalarını istiyorum. "