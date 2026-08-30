Erdoğan: İstiklal söz konusu olduğunda bedel ödemekten çekinmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asırlardır bu topraklarda ödediğimiz, hasımlarımıza ödettiğimiz bedeller, milletimizin istiklali söz konusu olduğunda neleri göze aldığının canlı şahididir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asırlardır bu topraklarda ödediğimiz, hasımlarımıza ödettiğimiz bedeller, milletimizin istiklali söz konusu olduğunda neleri göze aldığının canlı şahididir"
Kaynak: AA
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