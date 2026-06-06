Erdoğan, Kerkük Valisi'ni kabul etti

(İSTANBUL)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ettiği bildirildi.

Paylaşılan fotoğrafta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'nun da görüşmede yer aldığı görüldü.