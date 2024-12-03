Erdoğan Koca, Yeniden Başkan Seçildi

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AK Parti Demirköy 8. Olağan İlçe Kongresinde yeniden başkanlığa seçilen Erdoğan Koca, mazbatasını aldı.

Yönetim kurulu üyeleriyle İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını alan Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, kongrede kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Kongrenin birlik, beraberlik içerisinde gerçekleştirildiğini belirten Koca, ilçeye ve vatandaşlara hizmete devam etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

AK Parti'nin, milletin partisi olduğunu ifade eden Koca, "İnşallah birlik, beraberlik ve huzur içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kongremizde bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Seçilen bütün arkadaşlarımız ile birlikte ilçemiz ve milletimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.