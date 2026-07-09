Erdoğan, Lübnan Başbakanı'nı İstanbul'da kabul edecek - Son Dakika
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Erdoğan, Lübnan Başbakanı'nı İstanbul'da kabul edecek

09.07.2026 20:14
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı İstanbul'da kabul edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı İstanbul'da kabul edeceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam 10 Temmuz'da İstanbul'da kabul edilecektir. Ziyaret sırasında Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ülkemizin Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik desteğinin yinelenmesi öngörülmektedir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erdoğan, Lübnan Başbakanı'nı İstanbul'da kabul edecek - Son Dakika

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