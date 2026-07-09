Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'ı İstanbul'da kabul edecek

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı yarın İstanbul'da kabul edecek.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamasına göre, görüşmede, Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.
Ziyarette ayrıca Türkiye'nin, Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik desteğinin yinelenmesi öngörülüyor.
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