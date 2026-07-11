Erdoğan ve Lübnan Başbakanı Selam İstanbul'da Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan ve Lübnan Başbakanı Selam İstanbul'da Görüştü

11.07.2026 08:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'ı Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.

Erdoğan, karşılama sonrası köşkün penceresinin önünde muhabbet ettiği Selam'a İstanbul'un bazı tarihi yapılarını gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lübnan Başbakanı Selam daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan ve Lübnan Başbakanı Selam İstanbul'da Görüştü - Son Dakika

Tıp öğrencisi Yaren’in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Tıp öğrencisi Yaren'in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
174 sürücü aynı hatayı yaptı Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu 174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu
Konya’da kayıp olarak aranan bir vatandaş sağ halde bulundu Konya'da kayıp olarak aranan bir vatandaş sağ halde bulundu
Venezuela’daki depremlerde ölü sayısı 3 bin 899’a yükseldi Venezuela'daki depremlerde ölü sayısı 3 bin 899'a yükseldi
Ukrayna’dan Rusya’yı kızdıracak hamle: Yakında ABD’den alacaklar Ukrayna'dan Rusya'yı kızdıracak hamle: Yakında ABD'den alacaklar
Görüntüler infial yaratmıştı: Eli bıçaklı kocasından öldüresiye dayak yiyen kadından şok karar Görüntüler infial yaratmıştı: Eli bıçaklı kocasından öldüresiye dayak yiyen kadından şok karar

08:26
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
07:46
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Çok sayıda isimle ilgili gözaltı kararı var
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Çok sayıda isimle ilgili gözaltı kararı var
07:13
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
07:11
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası
ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
00:48
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de
00:41
İstanbul’da Aile Katliamı: 2 Ölü, 1 İntihar
İstanbul'da Aile Katliamı: 2 Ölü, 1 İntihar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 08:58:16. #7.12#
SON DAKİKA: Erdoğan ve Lübnan Başbakanı Selam İstanbul'da Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.