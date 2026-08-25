Erdoğan, MEB Öğrencilerini Ahlat'ta Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MEB'in 'Maziden Atiye' programı öğrencilerini Bitlis'in Ahlat ilçesinde, basına kapalı düzenlenen bir kabulde bir araya getirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de kabule katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen "Maziden Atiye" programı öğrencilerini Bitlis'in Ahlat ilçesinde kabul etti.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
Kabulde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de hazır bulundu.
Kaynak: AA
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