Erdoğan-Meloni telefon görüşmesi - Son Dakika
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Erdoğan-Meloni telefon görüşmesi

03.07.2026 19:06
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İtalya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile İtalya arasında başta savunma sanayii olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek, ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde müttefikler arasındaki bağın güçlendirilmesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak: DHA

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