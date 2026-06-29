Erdoğan-Merz Görüşmesi: İkili İlişkiler ve NATO - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan-Merz Görüşmesi: İkili İlişkiler ve NATO

29.06.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Almanya'nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediklerini, bunun için karşılıklı adımlar atmayı sürdürmenin önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve 'Transatlantik Bağın' muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla sonuçlanması için gayret gösterdiklerini, müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cep Telefonu, Dış Politika, Diplomasi, Almanya, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan-Merz Görüşmesi: İkili İlişkiler ve NATO - Son Dakika

12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti 12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti
Sanayide işe başlayan robot çırağın ilk isteği ’zam’ oldu Sanayide işe başlayan robot çırağın ilk isteği 'zam' oldu
Bozcaada’ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı Bozcaada'ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı
Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü

15:29
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
15:09
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
14:12
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 16:08:43. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan-Merz Görüşmesi: İkili İlişkiler ve NATO - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.