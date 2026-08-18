Erdoğan: Savunma Anlaşmaları Bölgesel Güvenliği Güçlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'yla bölgesel istikrar, güvenliğin temini için güçlü duruş sergilendiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'yla bölgesel istikrar, güvenliğin temini için güçlü duruş sergilendiğini belirtti
Kaynak: AA
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