Putin-Erdoğan Zirvesi: Karadeniz ve Türkiye'de Müzakere Konuşuldu

Rus yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırgızistan'daki görüşmesinde Karadeniz'deki durum ile Ukrayna konusunda Türkiye'de müzakere yapılması imkanının ele alındığını bildirdi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, "Rossiyskaya Gazeta" gazetesine yaptığı açıklamada, Putin ile Erdoğan'ın Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında yaklaşık 1,5 saat baş başa görüştüğünü belirtti.

Görüşmenin ana gündemine ilişkin Uşakov, "Bildiğim kadarıyla ana konu Karadeniz'deki durumdu." ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da "Vedomosti" gazetesine yaptığı açıklamada, görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin Türkiye'de gerçekleştirilmesi ihtimalinin ele alındığını aktardı.

Türkiye'nin bu yöndeki önerisini farklı düzeylerde düzenli olarak gündeme getirdiğini belirten Peskov, "Evet, Türk tarafı bunu çeşitli düzeylerde sürekli öneriyor." dedi.