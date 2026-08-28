Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında yad etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Eserleri, kitapları ve örnek mücadelesiyle geleceğe muazzez bir miras bırakan, fikir ve ruh dünyamızın kutup yıldızlarından Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ebediyete irtihalinin 7'nci yılında rahmetle hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı - Son Dakika

Diyarbakır’da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı
MAG’a siber saldırı: 8,7 milyon müşteri verisi ele geçirildi MAG'a siber saldırı: 8,7 milyon müşteri verisi ele geçirildi
Bartın’da 3 kişiyi kurtarmak için denize giren emekli imam hayatını kaybetti Bartın'da 3 kişiyi kurtarmak için denize giren emekli imam hayatını kaybetti
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
İsrail’de Netanyahu ile aşırı sağcı bakan Ben-Gvir arasında sosyal medyada ’ortak liste’ tartışması İsrail'de Netanyahu ile aşırı sağcı bakan Ben-Gvir arasında sosyal medyada 'ortak liste' tartışması
Enes Ünal vitesi 5’e taktı, takımına turu getirdi Enes Ünal vitesi 5'e taktı, takımına turu getirdi

21:23
Fidan hocanın Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı
21:14
İstanbul’da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı Yaralılar var
İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var
20:57
Komedyen Deniz Göktaş hakkında önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı
20:01
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam dünyasına “ittifak“ çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına "ittifak" çağrısı
18:53
Fidan hoca gözaltına alındı
Fidan hoca gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 21:32:52. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement