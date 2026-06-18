Erdoğan, Kurtulmuş'u kabul etti

(TBMM) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.
TBMM Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kabule ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" ifadelerine yer verildi.
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