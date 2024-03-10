CHP Milletvekili Erdoğan Toprak: Erdoğan'ın son seçim ve siyasi final söylemi duygusal mağduriyetle oyları konsolide etme çabası

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CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri kendisi için son seçim ve siyasi final olarak nitelendirmesinin, olası seçim hezimetine karşı duygusal mağduriyetle oyları konsolide etme çabası olduğunu belirtti.

Erdoğan Toprak, ülke ve dünya gündemine ilişkin hazırladığı haftalık değerlendirme raporunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜGVA'nın toplantısında 31 Mart seçimlerini kendisi için 'son seçim' olarak nitelendirdiğini anımsattı. Erdoğan'ın her seferinde siyasi finali sonraki seçimlere ertelediğini ifade eden Toprak, "Erdoğan, aday olmadığı bir seçimde kendisini ortaya atarak, son seçim ve siyasi final söylemiyle oy talep etmesi, seçmenler nezdinde 'duygusal mağduriyet ve vefa' çağrısıyla oyları maksimize etme ve konsolide söyleminden öte bir şey değildir." dedi.

"İKTİDAR KADINLARIN KAZANIMLARI ELLERİNDEN ALMAYA HAZIRLANIYOR"

TÜİK'in "İstatistiklerle Kadın 2023" araştırmasına değinen Toprak, araştırmanın Türkiye'de kadın-erkek eşitliği, sosyal ve ekonomik yaşamda kadının yeri vb. açılardan ciddi bir gerileme yaşandığını, OECD ülkeleri arasında Türkiye'nin son sıraya indiğini ortaya koyduğunu vurguladı. Toprak, " İstanbul Sözleşmesi'ni feshedip kadınların toplumsal yaşamdaki güvencelerini ortadan kaldıran iktidar, şimdi Medeni Kanun ve Anayasa değişiklikleriyle kadınların aile, evlilik ve boşanmalarda, nafaka ve miras hukukundaki kazanımlarını elinden almaya hazırlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"KAZANILMIŞ HAKLARI ORTADAN KALDIRACAKLAR"

İktidarın, işçi-memur sendikalarını dışlayarak sadece işveren sendikaları ve örgütleriyle kapalı kapılar ardında yürüttüğü 4857 sayılı İş Kanunu'nun yanı sıra sendikalar-toplu sözleşme grev ve lokavt yasaları, kıdem tazminatı, sosyal güvenlik ve emeklilik haklarıyla ilgili değişikliği, seçim sonrası TBMM'ye getirmeyi planladığını kaydeden Toprak, "İktidar, haftalık çalışma süresini kısaltma söylemiyle iş yasası-toplu sözleşme-sendika-grev ve lokavt yasalarında kazanılmış hakları ortadan kaldırıp, güvencesiz esnek çalışmayı ve kıdem tazminatını tasfiye etmeyi içeren düzenlemelere hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DEKİ İNSANİ TABLO İSTİSMAR EDİLİYOR"

Toprak, Avrupa Konseyi'nin Türkiye İnsan Hakları Raporu'ndaki tespitlere değindi. Rapordaki medyanın yüzde 90'ının iktidarın kontrolünde olduğu, anayasal düzenin zayıfladığı, yargının işlemediği, yargı kararlarının uygulanmadığı gibi saptamaların Türkiye'nin gerçeğini yansıttığını kaydeden Toprak, "Türkiye İnsan Hakları Raporu iktidarın uygulamalarıyla Türkiye'nin temel hak ve özgürlüklerden, hukuk devletinden, düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü vb. kriterlerden nasıl uzaklaştırıldığını gözler önüne serdi. Türkiye'nin pek çok uluslararası sözleşme ve belgedeki taahhütlerinden hızla uzaklaştığı vurgulanan rapordaki hepimizin bildiği gerçekler, iktidarın tepkisine yol açtı." dedi. Toprak, iktidarın rapora tepki gösterirken sergilediği tavrın Türkiye'de uygulanan adaletsizlikleri, hukuksuzlukları Gazze'deki insani tabloyu istismar ederek gizleme çabası olduğunu belirtti.

"ENFLASYON HEDEFİ ÇOK CİDDİ ŞEKİLDE AŞILACAK"

Toprak, şubat ayı enflasyon verilerinin Orta Vadeli Program'da ve Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nda ilan edilen yüzde 36 oranındaki yıl sonu hedefinin çok ciddi şekilde aşılacağını gösterdiği kaydetti.

SGK'nın 2023 Mali Gerçekleşme Rakamlarına da değinen Toprak, rakamların bütçe ve hazineden SGK'ya yapılan transferlerin azalarak 2006 yılındaki düzeye indiğini gösterdiğini kaydetti. Toprak, emekliye seyyanen artış ve bayram ikramiyesi için bütçede para olmadığını öne süren Cumhurbaşkanının ifadelerinin, SGK'nın mali tablolarıyla tekzip edildiğini belirtti.

Toprak, büyüme hızı verilerinin açıklanmasıyla 2023 yılına ilişkin ekonomik gerçekleşmeler ve makro göstergelerin tamamı resmileştiğine işaret ederek, "iktidarın siyasi ve ekonomik karnesi, her alandaki başarısızlığın ötesinde Türkiye'nin heba edilen yıllarını, yok olan mali ve insani kaynaklarını resmi olarak teyit ediyor. " dedi.

Toprak, dünyada gıda fiyatlarının Şubat 2021'den bu yana en dip noktaya inmesine karşın Türkiye'de 2024 Şubat ayı enflasyon verilerine göre gıdadaki fiyat artışlarının yeni rekor kırdığını vurguladı.

"YENİ GELİŞMELER ORTAYA ÇIKABİLİR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Washington ziyaretlerine de değinen Toprak, "Yaptıkları temaslar, önümüzdeki süreçte Irak, Suriye ve Karadeniz'de yeni gelişmelerin ortaya çıkacağına dönük sinyaller içeriyor. İktidar, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Mutabakatı çerçevesinde bazı askeri-siyasi tavizler verebilir." değerlendirmesini yaptı.