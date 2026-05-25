Erdoğan ile Umman Sultanı görüştü

25.05.2026 16:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı; savaşın yeniden alevlenmesine karşı diplomatik adımların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefond görüştü. Görüşmede, Türkiye-Umman ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, Türkiye-Umman ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, "bölgedeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını, diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini, Türkiye olarak bölgedeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiğini" belirttiği kaydedildi.

Paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi için de çabaladığımızı, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğimizi ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Umman Sultanı'nın Kurban Bayramını da tebrik etti" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

