Erdoğan ve Sudani'den İlişki Geliştirme Teması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Sudani'nin telefon görüşmesinde, liderler, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Irak'ın ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için adım atmayı sürdüreceğini, terörle mücadele konusunda işbirliğini artırmanın iki ülkenin de faydasına olduğunu ifade etti.