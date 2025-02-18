Erdoğan ve Zelenskiy Türkiye'de Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Zelenskiy, Erdoğan ile baş başa görüşmesinin ardından çalışma yemeğine geçti.
Çalışma yemeği basına kapalı yapıldı.
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