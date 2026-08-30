Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti - Son Dakika
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Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet erkanı, yabancı temsilciler ve askeri personelin bayram tebriklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törene katılan Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Buradaki törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosunun marşlar seslendirdiği tören, başkentte görevli askeri personeli temsilen her rütbeden asker ile sivil personelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti - Son Dakika

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