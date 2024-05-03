Ereğli Belediyesi Toplu Ulaşımda Rehabilitasyon Projesi Onaylandı - Son Dakika
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Ereğli Belediyesi Toplu Ulaşımda Rehabilitasyon Projesi Onaylandı

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin toplu taşımaya yönelik hazırladığı rehabilitasyon projesi, Belediye Meclis Toplantısı'nda onaylandı. Proje ile yeni otobüsler alınacak ve güzergahlar yeniden belirlenecek.

03.05.2024 15:00  Güncelleme: 15:13
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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin toplu taşımaya yönelik İstanbul Teknik Üniversitesi ve Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi ile birlikte hazırladığı Toplu Ulaşımda Rehabilitasyon Projesi, Belediye Meclis Toplantısı'nda onaylandı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, projeye ret oyu veren AK Parti üyelerine, "Ereğli'nin toplu taşıma sisteminde devrim yapıyorum, buna da muhalefet ediyorsunuz" dedi.

Ereğli Belediye Meclisi mayıs olağan toplantısı, AKM Nikah Salonu'nda Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı.

Toplantıda Ereğli'nin ihtiyaçlarına göre, Belediye, İTÜ ve Çilek Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi iş birliğinde hazırlanan Toplu Ulaşımda Rehabilitasyon Projesi oylamaya sunuldu.

AK Parti grubunun ret, İYİ Parti üyelerinin çekimser oylarına karşın CHP grubunun kabul oylarıyla proje meclisten geçti.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte mesafeye göre ücretlendirme yapılacak. 6 adet 100 kişilik yeni otobüs alınarak, Kemer-Hastane, Plaj-Kemer arasında kesintisiz seferler gerçekleştirecek. Güzergahlar, sefer saat programları ve araç tipleri yeniden belirlenecek. Toplu taşıma araçlarının kalkış ve durak yerleri ile depolama alanları da yeniden düzenlecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ereğli Belediyesi Toplu Ulaşımda Rehabilitasyon Projesi Onaylandı - Son Dakika

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