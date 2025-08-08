Ereğli'de Avukatlar Arasında Kavga - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ereğli'de Avukatlar Arasında Kavga

Ereğli\'de Avukatlar Arasında Kavga
08.08.2025 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ereğli'de avukat Şafak C., meslektaşı Mustafa D.'yi ofisinde darbettikten sonra tutuklandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde avukat Şafak C., bir dava konusunda tartıştığı karşı tarafın avukatı Mustafa D.'yi darbedip yaraladı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Nimet Hoca Sokak'ta meydana geldi. Avukat Şafak C., bir davayla ilgili görüşmek üzere meslektaşı Mustafa D.'yi ofisine çağırdı. Ofiste başlayan görüşme sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Şafak C., Mustafa D.'yi darbetti. Mustafa D., ofisten çıktığı sırada bina girişinde, davanın tarafı olan Şafak C.'nin müvekkilleri tarafından da darbedildi. Mustafa D., kaçarak taksi durağına sığınıp, polis ekiplerini aradı. İhbara olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa D., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Ereğli, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ereğli'de Avukatlar Arasında Kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Kamboçya, Trump’ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK’dan açıklama Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama
Erzurum’da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu Erzurum'da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil

15:24
İstanbul’da son durum ne Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
14:33
Çanakkale’de orman yangını 3 köy tahliye edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı
Çanakkale'de orman yangını! 3 köy tahliye edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
23:01
Ardan Turan’ın Shakhtar Donetsk’i Panathinaikos ile yenişemedi
Ardan Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Panathinaikos ile yenişemedi
22:49
Mardin’de aile içinde silahlı kavga: 2 ölü
Mardin'de aile içinde silahlı kavga: 2 ölü
22:24
Beşiktaşlıların özlediği golcü Abraham 3 maçta tam 4 gol
Beşiktaşlıların özlediği golcü Abraham! 3 maçta tam 4 gol
22:15
12 dev adamdan tatsız prova
12 dev adamdan tatsız prova
22:09
Kayıp iş insanı Halit Yukay’ın teknesine çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı
Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın teknesine çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı
22:01
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
21:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
21:25
Lübnan’da hükümet, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
Lübnan'da hükümet, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
21:23
Beşiktaş’ta St. Patrick’s maçı öncesi hastalık
Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı öncesi hastalık
21:10
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
21:08
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 18:00:57. #7.12#
SON DAKİKA: Ereğli'de Avukatlar Arasında Kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.