Ereğli'de Cinayet: Komşusunu Bıçakla Öldürdü - Son Dakika
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Ereğli'de Cinayet: Komşusunu Bıçakla Öldürdü

Ereğli\'de Cinayet: Komşusunu Bıçakla Öldürdü
05.06.2026 15:39
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Ereğli'de A.G., komşusu N.Ş.'yi bıçakla öldürüp paralarını alarak yakalandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde etli ekmek salonu işleten A.G. (40), komşusu N.Ş. (70) adlı kadını bıçakla öldürüp, evdeki paralarını aldı. Suç aletiyle saklandığı evde yakalanan A.G., emniyete götürüldü.

Olay, Yunuslu Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi'nde bir evde meydana geldi. Yalnız yaşayan N.Ş., bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından evinde kanlar içinde bulundu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede N.Ş. adlı kadının öldüğünü belirledi. N.Ş.'nin cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan polis, olayın dün akşam gece saatlerinde gerçekleştiğini ve şüphelinin apartmanın giriş katında etli ekmek salonu işleten A.G. olduğunu belirledi. Polis, yaptığı operasyonda A.G.'yi saklandığı evinde yakaladı. Evde yapılan aramada N.Ş.'den zorla aldığı bir miktar para ile suç aleti bıçağı ele geçirdi. Gözaltına alınan A.G., sorgulanmak üzere Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

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