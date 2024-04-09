Ereğli\'de Operasyon: 134 Kilogram Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi

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Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonlar ve denetimlerde 134 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarmanın bir haftalık çalışmaları sonucunda farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile ifadeden dolayı aranan toplam 18 kişinin yakalandığı bildirildi.

Operasyonlarda 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucu narkotik yakalamasında 7 şüpheliye işlem yapıldı, şüphelilerden 2'si tutuklandı. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda ise 134 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheliye işlem yapıldı." ifadelerine yer verildi.